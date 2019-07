Imperia celebra Fabrizio De Andrè a vent’anni dalla scomparsa

Imperia. Un concerto per ricordare Fabrizio De Andrè a vent’anni dalla scomparsa. Si svolgerà domani sera, sabato 20 luglio, alle 21, presso la nuova area manifestazioni di Banchina Aicardi. Il titolo della serata è “Creuza…de Mà” e vedrà sul palco Antonio Carli accompagnato da un gruppo di musicisti.

“Nella redazione del calendario degli eventi estivi ci è sembrato doveroso inserire un appuntamento per i vent’anni dalla scomparsa di De Andrè. Sono certo che Antonio Carli saprà trasmettere al pubblico presente la grandezza dei testi e della musica del cantautore genovese. Credo inoltre che non ci potesse essere migliore ambientazione per accogliere questo evento di una banchina portuale e del Mar Ligure”, commenta l’assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo.