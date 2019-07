Imperia calcio, scatta la nuova stagione. Il tecnico Lupo: «Sono in debito con Imperia, voglio fare bene»

Imperia. Scatta oggi pomeriggio alle 17 presso il campo “Aicardi” di Pontedassio la stagione 2019/2020 dell’Imperia calcio. Molte le novità a partire dal tecnico che siederà sulla panchina neroazzurra, l’ex allenatore della Sanremese Alessandro Lupo.

«Sono in debito con Imperia sportiva -dichiara Lupo – anche per questo cercherò di fare bene». Il riferimento è alla sua precedente esperienza nel capoluogo datata 2011/2012, terminata con una appendice di accese polemiche dovute anche ad alcune affermazioni a dir poco colorite sulla città pronunciate off the record dal tecnico ma riportate sulle colonne di un giornale cartaceo e rilanciate dai social.

Alessandro Lupo muore dalla voglia di rifarsi stuzzica subito la sua ex piazza, quella sanremese, volendo caricare i suoi nuovi tifosi: «Vengo da due secondi posti in serie D, quindi se ho scelto di scendere di categoria l’ho fatto per migliore il piazzamento finale…. A Sanremo nonostante fossimo secondi al Comunale non c’erano più di 250 fedelissimi. Credo che a Imperia se la squadra risponderà si potranno vedere nuovamente le tribune del Ciccione ribollenti di tifo».

La squadra è stata rinforzata anche se manca ancora la punta centrale. A tal proposito si aggregherà in prova l’attaccante argentino Santiago Josuè Pavsich.

«Ci sono sono realtà -sottolinea Lupo – che possono investire più di noi dal punto di vista economico e di unione delle forze. Sto parlando dell’Albenga di Colla, del il Sestri Levante della neonata RapalloRivarolese. Ma noi partiamo con la consapevolezza di essere una rosa che se la può giocare con tutti. In queste categorie l’allenatore bravo è quello che fa meno danni. La differenza la fanno i calciatori e io ne ho di eccellenti».

Una campagna acquisti finora sontuosa (su tutti gli arrivi di Capra e Sancinito, ma anche Guarco) condotta da Lupo in perfetta sintonia con il direttore generale Alfredo Bencardino e il direttore sportivo Cristiano Chiarlone e anche col vicepresidente delegato alla prima squadra Fabio Ramoino.

Alessandro Lupo, però, ha un legame particolare con Eugenio Minasso, pure lui con un passato recente targato Sanremese approdato a giugno all’Imperia con il compito di attrarre sponsor dopo il naufragio della trattativa per la cessione del club col gruppo Riachi/Iannolo.

«L’onorevole Minasso -conclude Lupo - è un amico da sempre, credo che per l società sia stato un grande acquisto sia dal punto di vista sportivo che intellettuale».