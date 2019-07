Imperia calcio, in arrivo il main sponsor: sarà una banca digitale con sede a Roma

Imperia. «Non è facile in un periodo come questo reperire sponsor e Imperia è una città difficile da questo punto di vista, però ci stiamo provando. Per quanto riguarda lo sponsor sulla maglia stiamo chiudendo con una digital bank a carattere nazionale».

Parola dell’onorevole Eugenio Minasso (nella foto con i neo acquisti Edoardo Capra e Davide Sancinito) che dopo l’esperienza nei ranghi dirigenziali della Sanremese, il mese scorso, dopo il fallimento della trattativa per la cessione del club alla coppia Riachi-Iannolo, è approdato a Imperia assumendosi il compito di attrarre le risorse necessarie per far fare alla società di piazza D’Armi il salto di qualità, fornendo al neo mister Alessandro Lupo una rosa all’altezza di un campionato di Eccellenza che si preannuncia molto competitivo.

Il nome dell’istituto bancario che comparirà sulle maglie neroazzurre è top-secret fino al raggiungimento dell’accordo, trapela solo che si tratta di una banca telematica. Ma Minasso confida di chiudere nel giro di pochi giorni il contratto

«Stiamo allestendo credo -aggiunge Eugenio Minasso – una squadra di qualità anche se sarà un torneo quello di Eccellenza di quest’anno difficile, ma ci proveremo».

A fare paura è la corazzata che l’ex patron dell’Albissola nei professionisti Gianpiero Colla ha in animo di investire ad Albenga, ma anche il Sestri Levante e la squadra nata dalla fusione di Rivarolese e Rapallo.