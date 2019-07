Imperia. Santiago Josuè Pavsich è l’attaccante argentino che sarà presentato ai tifosi oggi pomeriggio alle 17 all’ “Aicardi” di Pontedassio in occasione del raduno dei neroazzurri.

Il “gaucho” che ha giocato tra l’altro, con la maglia del Central Norte di Salta (Terza divisione argentina) arrivando a una semifinale della Copa Total Argentina (video) persa col River Plate sarà in “prova” per una settimana agli ordini di mister Alessandro Lupo.

Dice il direttore sportivo Cristiano Chiarlone, artefice dell’arrivo di Pavsich: «Lo abbiamo contattato attraverso un amico comune. Non ha mai giocato in Italia e vuole mettersi in gioco. Ha pure il doppio passaporto italiano e argentino».