Imperia. Una donna di 85 anni (A.S.) è morta dopo essere stata travolta da un’auto sulle strisce pedonali. E’ successo verso le 8 in via Martiri a Porto Maurizio, all’altezza del civico 87.

di 7 Galleria fotografica Imperia, auto travolge pedone sulle strisce. Anziana morta sul colpo









Secondo una prima ricostruzione la sventurata stava percorrendo il passaggio pedonale quando un’auto che si era fermata per farla attraversare è stata tamponata da un’altra vettura, che l’ha spinta con violenza contro la donna.

Per quest’ultima, nonostante i tempestivi soccorsi del 18, non c’è stato più nulla da fare. Entrambe le macchine erano condotte da un uomo, la tamponante, nello specifico, dal titolare di una vicina carrozzeria (F.M.).

Il conducente della vettura che, tamponata, ha materialmente travolto la poveretta é un marocchino che inizialmente era stato accusato della disgrazia. E’ stato soccorso dal 118 in stato di choc. L’altro automobilista avrebbe detto di essete rimasto vittima di una distrazione.