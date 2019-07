Imperia, appuntamento con la canzone dialettale a Borgo Prino

Imperia. Appuntamento domani sera, mercoledì 10 luglio, a Borgo Prino con poesie e canzoni in ligure. Alle ore 21, presso i giardini Novaro in via Lamboglia, si terrà lo spettacolo “Chelli Du Gumbo De Chichen”, organizzato dall’associazione Pro Prino in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Lo spettacolo – con la voce narrante di Giovanni Natale Trincheri, chitarra e voce di Franco Bessone, la chitarra di Peo Gandini e la voce e fisarmonica di Claudio Ardissone – nasce con lo scopo di divertire sottolineando al contempo l’importanza della salvaguardia del dialetto.

“Mai come quest’anno il calendario manifestazioni ha tenuto conto delle esigenze dei vari angoli di Imperia, con un’offerta di spettacoli variegata e ben distribuita su tutto il territorio comunale”, sottolinea l’assessore alle Manifestazioni, Simone Vassallo. “Insieme all’Associazione Pro Prino, che sta dimostrando grande voglia di fare e che ringrazio, portiamo uno evento che si sposa alla perfezione con la location. Borgo Prino è infatti più che titolato, per la propria storia, a fare da sfondo a uno spettacolo sulle tradizioni”.