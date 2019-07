Imperia, alla banchina Aicardi va in scena la sfida tra pugili di Italia e Francia

Imperia. Si svolgerà all’interno della nuova area manifestazioni di banchina Aicardi a Oneglia la seconda edizione del “Trofeo Riviera Dei Fiori“. L’evento pugilistico, organizzato dalla ASD Fighting Boxe Imperia in collaborazione con l’amministrazione comunale, vedrà sfidarsi atleti provenienti da Italia e Francia.

Dalle 18 al via le operazioni di peso, mentre a partire dalle ore 21 suonerà la campanella per undici match sulla distanza dei tre round da tre minuti ciascuno.

Al Galà parteciperanno anche tre atleti imperiesi: Gueribi Mehdi detto “Camacho” (cat 64kg), Gandolfi Matteo detto “Buccio” (cat 75kg) e Zecchinati Mirko detto “Capitan America” (cat 81kg).

«È una serata di sport che ben si inserisce all’interno del calendario eventi che abbiamo predisposto come amministrazione”, commenta l’assessore a Sport e Manifestazioni, Simone Vassallo. «Ritengo che questo appuntamento dimostri una volta di più le potenzialità della nuova area manifestazioni, sulla quale ha lavorato in maniera particolare il nostro sindaco. Grazie all’impegno degli organizzatori credo che sarà un evento interessante, capace di attrarre l’attenzione non solo degli appassionati».

«Ringrazio a nome della Federazione Pugilistica Italiana il sindaco della Città di Imperia Claudio Scajola e l’assessore Simone Vassallo. C’è stato da parte loro un totale sostegno nei nostri confronti affinché si potesse svolgere una manifestazione di tale spessore», sottolinea il presidente della ASD Fighting Boxe Imperia Domenico Lavagna.