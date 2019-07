Imperia, al via la formazione estiva per gli allievi carabinieri

Imperia. Il corso formativo negli istituti d’istruzione dell’Arma dei Carabinieri prevede che gli allievi frequentatori –

già in possesso delle qualifiche necessarie a poter operare – svolgano periodi di tirocinio pratico presso i reparti dell’Arma territoriale quale rinforzo per il periodo estivo, prima di raggiungere i reparti di assegnazione.

In tali momenti, di durata variabile in relazione al percorso d’istruzione, gli ufficiali, marescialli e carabinieri allievi vengono inviati presso i reparti dell’Arma, dove si affiancano ai comandanti ed agli altri militari allo scopo di mettere in pratica le nozioni apprese durante il corso di formazione, svolgendo il lavoro del carabiniere, sia interno alle caserme (Comando Provinciale, Compagnie, Stazioni), sia all’esterno, nei servizi preventivi di controllo del territorio e, soprattutto, nel contatto col cittadino, che è uno dei cardini dell’attività istituzionale.

I neo-carabinieri hanno quindi l’opportunità di “toccare con mano” quello che, finora, hanno analizzato ed approfondito solo su un piano teorico, percependone direttamente le difficoltà, la complessità, ma anche le soddisfazioni che questa missione regala ad ogni singolo militare.

Per il periodo estivo, il comando provinciale potrà quindi contare su un prezioso rinforzo distribuito nelle sue diverse articolazioni: ragazze e ragazzi i quali entreranno a far parte del quotidiano, raccogliendo un’esperienza unica nel percorso d’istruzione, che potrebbe portare, come già accaduto nel novembre scorso per un carabiniere oggi in servizio ad Imperia, a indicare la Riviera dei Fiori tra i comandi di futura assegnazione, prevista per il prossimo autunno.