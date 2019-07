Imperia, al polo universitario la cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti del Ruffini

Imperia. Venerdì 5 luglio alle 11, presso l’aula magna del polo universitario Imperiese, si svolgerà la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi agli studenti del Ruffini, che hanno sostenuto nelle scorse settimane l’Esame di Stato.

Sarà anche l’occasione per premiare le eccellenze che, durante l’anno scolastico appena conclusosi, hanno spiccato per merito, ottenendo risultati significativi in vari ambiti. Per i neodiplomati si tratta del momento finale di un percorso di crescita e di formazione che vuole augurare loro un roseo futuro professionale, ma che al tempo stesso aspira a fissare nella mente di

ognuno di essi le emozione di un evento importante della loro vita. Alla cerimonia presenzieranno lo staff di dirigenza, i docenti del Ruffini e numerose autorità locali, a testimonianza del rapporto di disponibilità e collaborazione instauratosi tra scuola e territorio.

Presenti ovviamente anche parenti ed amici delle studentesse e degli studenti, per condividere un momento speciale, sicuramente un traguardo importante. A conclusione della cerimonia, il tradizionale “lancio del tocco” sulle note dell’Inno d’Italia sarà il

momento da immortalare nell’album dei ricordi, per i futuri geometri e ragionieri. Grazie alle acquisite competenze multimediali, ogni classe ha preparato un breve video, che racconta i momenti salienti dei cinque anni trascorsi insieme: una carrellata di emozioni, musica ed energia. A tutti i neodiplomati, il Ruffini augura un futuro radioso: pronti dunque, per “spiccare il volo”!