Imperia. Un uomo in sella a una Vespa Piaggio è rimasto gravemente ferito a seguito di una caduta dallo scooter nei pressi del supermercato Conad di via Airenti.

Abbagliato dal sole, lo scooterista non ha visto il muretto e ci è finito contro, battendo la testa. Nell’impatto al suolo, il casco che indossava potrebbe esserci slacciato.

A soccorrere l’uomo è stato il personale sanitario del 118. Il ferito è stato trasportato in codice rosso di massima gravità all’eliporto di San Lazzaro per poi essere trasportato in elisoccorso in un ospedale più attrezzato.