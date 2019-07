Imperia, a Genova il vertice Toti – Scajola. Il sindaco del capoluogo: «Incontro positivo su crisi idrica e Rivieracqua»

Imperia. Si sono visti ieri a Genova il governatore della Regione Giovanni Toti e il sindaco del capoluogo Claudio Scajola. «Un incontro positivo», lo ha definito a caldo l’ex ministro che aggiunge: «Con il presidente Toti abbiamo avuto un confronto sulle problematiche di Rivieracqua e della crisi idrica che attanaglia il Golfo dianese. Il presidente ha accolto le istanze che io ho portato in nome dei comuni del Dianese compresa Andora e che prevedono un intervento radicale e definitivo per risolvere i problemi della condotta del Roja da Porto Maurizio a Diano e oltre».

Venerdì prossimo Giovanni Toti sarà in visita proprio nella città degli aranci per affrontare il problema idrico su sollecitazione dei sindaci del Dianese, insieme ai tecnici e agli assessori interessati.

Per quanto riguarda il salvataggio di Rivieracqua la proposta è quella di far entrare, come permette una riforma normativa, i privati nella compagine societaria.