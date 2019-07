Imperia, 50enne di Ventimiglia arrestato con 14 dosi di metadone ma è assolto dall’accusa di spaccio

Imperia. Il giudice monocratico del Tribunale del capoluogo Francesca Minieri ha mandato assolto dall’accusa di spaccio di stupefacenti un cinquantenne di Ventimiglia, lavoratore transfrontaliero, seguito dal Centro di cura e accoglienza per le dipendenze di Mentone, struttura assimilabile al nostro Sert.

L’uomo, ex tossicodipendente, difeso dall’avvocato Tania Dimarcoberardino, abita nei pressi del confine e lavora in Francia. Ogni due settimane viene, infatti, rifornito dal Centro d’Oltralpe delle dosi giornaliere e se le porta a casa, in Italia, paese in cui la normativa è molto più restrittiva.

Nel contesto di un normale controllo era stato fermato dai carabinieri di Sanremo mentre si trovava nella Città dei fiori per andare a trovare la madre: in auto trasportava in una busta i 14 flaconi appena ritirati a Mentone, compreso uno aperto per la dose quotidiana di cura.

L’arresto era stato convalidato dal giudice Massimiliano Botti ma al processo per spaccio che si è svolto stamattina a Plazzo di giustizia l’avvocato Dimarcoberardino ha prodotto certificazione medica rilasciata Oltralpe dal Centro di cura e accoglienza per le dipendenze e l’uomo è stato così assolto dall’accusa di spaccio “perché il fatto non sussiste“.

E’ stata inoltrata anche istanza per la restituzione del metadone sequestrato.