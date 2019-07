E’ stato coinvolto anche il testimonial Sanremese calcio e rugby Bruno Danovaro, come agente in incognito, nella maxi operazione contro il doping a livello europeo, denominata “Viribus”, che a portato 234 arresti in tutto il continente, 1000 indagati e il sequestro di 3,8 milioni di sostanze dopanti. In Italia sono entrati in azione i Carabinieri del Nas (Nucleo anti sofisticazione) e l’Interpol.

Vi hanno preso parte tutti gli stati membri dell’Unione Europea, Interpol, Usa, Svizzera, Albania, Ucraina, Colombia, Montenegro, Moldavia, Islanda, Bosnia, Erzegovina e il Nord Macedonia.

Inoltre hanno supportato le operazioni l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) e l’Ufficio Europeo Antifrode (OLAF). Il campione MMA da sempre combatte il doping nello sport e non solo, essendo da sempre il portavoce dei valori di un agonismo sano e pulito.

Dice Danovaro: «Avanti così, sono molto soddisfatto di questa maxi-operazione, ma è solo l’inizio, presto arriveranno altre novità ed altri personaggi verranno assicurati alla giustizia, io non mi fermo».