Il Tennis Club Cervo ospita il torneo nazionale di terza categoria

Cervo. Al Tennis Club Cervo va in scena, dal 5 al 14 luglio, il torneo nazionale di terza categoria.

In programma sono previste gare di singolare maschile, di singolare femminile, di doppio maschile e di doppio misto.

Il torneo lim. 3.1 prenderà il via il 5 luglio dalle 20 in via Steria 49 a Diano Marina.