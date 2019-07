Imperia. Fratelli d’Italia esprime la propria solidarietà nei confronti del presidente del consiglio regionale Alessandro Piana:

«Sostegno incondizionato al presidente Alessandro Piana per la richiesta ingiustificata di dimissioni. Resti al suo posto a rappresentare la comunità Ligure e le istituzioni. Fratelli d’Italia sempre dalla parte dello Stato, delle forze dell’ordine e di chi le difende, la sinistra sempre più dalla parte dell’ illegalità e di chi sfida l’Italia e le sue istituzioni.

Negli ultimi tempi assistiamo sempre più frequentemente ad attacchi ufficiali della sinistra Italiana e del suo entourage ad organo dello Stato e delle forze dell’ordine colpevoli esclusivamente di far rispettare la legge è difendere la dignità della nostra nazione.

Così succede a livello Nazionale alla mostra leader Giorgia Meloni e al ministro Matteo Salvini , ora anche in liguria i rappresentanti del Partito Democratico e della sinistra vergognosamente dimenticando di essere anche loro parte delle istituzioni si scagliano contro Alessandro Piana e il centrodestra ligure per aver solidarizzato con la Guardia di Finanza e lo Stato per aver insegnato alla capitana Carola la legge è l’educazione.

Hanno fatto bene e Fratelli d’Italia auspica che questa sia la prima di una lunga serie di interventi a difesa dei confini italiani e della legge».