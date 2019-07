Sanremo. In fila sotto il sole con il sogno di diventare una modella professionista. Erano tante, oggi pomeriggio in via Matteotti, di fronte al grande magazzino OVS, ad attendere il proprio turno per essere selezionate dagli esperti dell’agenzia “Woman Management”.

Quest’ultima, in collaborazione con il mensile di moda “Marie Claire” e la catena di store sta portando avanti una campagna di casting che girerà 19 città italiane, visionando ragazze tra i 15 e i 25 anni. Un esperto fotografo e una stilista sceglieranno quelle più adatte alle quali proporre un contratto di modella professionista.