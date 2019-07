Sanremo. Il sanremese Simone Russo ha vinto, insieme a Massimo Caruso, la tappa mondiale della specialità rollerball a Murcia, in Spagna, dove si sta disputando il Mondiale Itsf di calciobalilla. I due hanno infatti sconfitto ieri i campani Luigi Rosica e Luca Marrazzo.

Un bel risultato per la coppia che ha anche avuto l’occasione di affrontare negli ottavi di finale nel Doppio Classic Uomini la storia del calcio balilla internazionale Tony Spredeman insieme a Todd Loffredo.

di 22 Galleria fotografica Mondiale Itsf di calciobalilla









Simone porta perciò in alto il nome della città di Sanremo all’interno della Nazionale italiana di calcio balilla, che finora ha disputato delle buone partite e vinto diverse medaglie tra under 19, paralimpici, master e donne.

Russo inoltre ha disputato negli Uomini 2Legs, insieme a Caruso, una partita contro la squadra spagnola e contro la coppia della Romania. Nel doppio Misto Itsf, invece, il sanremese con Panzanella ha perso contro gli svizzeri. Nella National Team 2Legs Uomini l’Italia batte la Slovacchia per 20 a 12 e la Repubblica Ceca volando in finale contro la Spagna, la favorita.

Da solo, invece, Russo ieri ha sconfitto per 7 a 4 Daniel Juarez dell’Argentina, per 7 a 1 Peter Coninx del Belgio, per 7 a 6 il Costa Rica, per 7 a 5 la Repubblica Ceca, per 7 a 2 la Spagna, per 7 a 3 l’Olanda e per 7 a 4 il Lussemburgo.

Oggi Russo, insieme a Mirko Placido, ha superato il Belgio per 7 a 2, ma ha perso per 6 a 7 contro i fortissimi giocatori della Repubblica Ceca. Gli azzurri vincono però contro i fenomeni della Cina e la coppia del Costa Rica per 7 a 4. Alla fine si fermano contro gli Stati Uniti con il risultato di 1 a 3.