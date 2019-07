Il principe Marcello I di Seborga rinuncia al titolo, indette le votazioni anticipate per l’elezione del successore

Seborga. Votazione anticipate per l’elezione del nuovo principe di Seborga. Lo comunica il principe in carica Marcello I in una lettera:

«Noi Marcello I, principe di Seborga, visto: – la nostra Lettera pubblica del 12 aprile 2019, con la quale abbiamo dichiarato di rinunciare irrevocabilmente ed autonomamente alla carica di Principe di Seborga; – gli artt. 30 e 31 del Regolamento del Principato; – gli orientamenti emersi nella riunione del Consiglio della Corona del 10 giugno 2019;

decretiamo: Art. 1 in deroga all’art. 31 del Regolamento del Principato, noi Marcello I rimaniamo in carica come Principe dimissionario ad interim fino all’elezione del nostro successore. Quest’ultima produrrà come effetto

immediato la nostra definitiva abdicazione.

Art. 2 sono indette votazioni anticipate per l’elezione del Principe di Seborga. Art. 3 l’organizzazione delle votazioni anticipate per l’elezione del Principe di Seborga, la definizione del Regolamento delle Elezioni e la supervisione dell’intero processo elettorale sono demandate al Consiglio della Corona, il quale potrà operare in autonomia, eventualmente coinvolgendo anche uno o più membri del Consiglio dei Priori.

Art. 4 fatto salvo quanto disposto dall’art. 3 del presente Decreto, si prescrive in ogni caso che il Consiglio della Corona fissi la data delle votazioni affinché queste ultime si tengano entro e non oltre il 30 novembre 2019».