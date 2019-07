Sanremo. “Perché Sanremo è Sanremo”, la mostra del Museo del Festival del curatore Marco Canova è stata inaugurata questa mattina nel foyer di Porta Teatro. Fino all’undici luglio, alcuni tra i cimeli più ricercati appartenuti ai protagonisti delle sessantanove edizioni della Kermesse canora saranno esposti laddove la manifestazione è nata, al Teatro del Casinò.

L’abito di Michelle Hunziker, la chitarra di Amedeo Minghi, dischi d’oro e tante foto originali sono visionabili gratuitamente tutti i giorni dalle 10 del mattino alle 24. La mostra, allestita dall’esperto di arti visive Giancarlo Marco, è stata battezzata dal taglio del nastro a cui ha partecipato l’assessore al Turismo Alessandro Sindoni. Il “Museo del Festival” – così si definisce l’associazione di collezionisti che ha sede nella casa da gioco – nasce da un gruppo di appassionati della musica e della canzone italiana che hanno raccolto oggetti degli artisti che si sono esibiti sul palco del Festival.

Come ente culturale sognano, da anni, di avere una propria sede stabile nella città che del Festival è riuscita a creare un brand internazionale capace di attirare l’attenzione del mondo intero.

Sul tavolo ci sono ben due proposte. La prima riguarda i locali dell’ex biblioteca di Palazzo Borea. L’omonima storica famiglia matuziana ha proposto un progetto per realizzare nei propri spazi, a pochi passi dall’Ariston, un museo multimediale. L’idea era piaciuta al sindaco Alberto Biancheri che aveva incaricato l’ex assessore Marco Sarlo di occuparsene. Nel prospetto depositato in Comune, ci sarebbe anche un’accesso spettacolare con un ascensore panoramico dalla piazza retrostante.

La seconda è parte integrante del piano industriale della Casino Spa varato dal presidente Massimo Calvi: posizionare ai lati del futuro tunnel d’accesso di via Matteotti – “Porta Matteotti – le vetrine che all’interno ospiterebbero i preziosi cimeli. Una soluzione che fa sognare l’associazione dei collezionisti del “Museo di Sanremo”.

Entrambe le proposte sono state fatte proprie dall’amministrazione Biancheri, la quale spera di portarne a termine almeno una entro la fine di questo mandato. E’ noto che da quando The Mall ha deciso di costruire uno dei suoi outlet del lusso in Valle Armea, Palazzo Bellevue è alla ricerca di attrazioni che possano portare i flussi turistici nel centro cittadino.



(Marco Canova)