Le forti precipitazioni della notte appena trascorsa hanno causato la caduta, specialmente in mattinata, di parecchi alberi che crescono sul territorio provinciale.

Verso le 8 un pino marittimo caduto su un’auto nei pressi di Villa Boselli ad Arma di Taggia.

Un’altra pianta simile si schiantata sulla strada, in via Ponte Romano a Santo Stefano al Mare. Conclude la lista di quelli caduti in paese un fico crollato sulla strada provinciale a Dolcedo.

In tutti questi casi sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza le zone coinvolte. Fortunatamente non si registrano feriti.

Logicamente non ci è dato sapere il numero totale delle piante abbattute dal maltempo, in quanto molte si trovano lontano dai centri abitati, in luoghi inaccessibili e non facilmente rilevabili.