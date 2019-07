Il maestro non si dimentica. Sabato a Sanremo il 1° “Memorial Dante Di Battista”, un mito della boxe matuziana

Sanremo. Un grande sportivo non si dimentica, anzi. In ricordo del maestro di boxe Dante “Bruno” Di Battista, scomparso a soli 67 anni il 18 novembre del 2016 è stato organizzato da non perdere. Per tutti: amanti della “noble art” e non.

Sabato 20 luglio, alle 20.30, presso i Bagni Italia di corso Trento e Trieste, si terrà il primo “Memorial Dante Di Battista ”. Organizzato dal “Sanremo Boxe” in collaborazione con la “Gladiator Ventimiglia” sarà una riunione di pugilato mista con il gran finale che consisterà nel match professionistico tra Massimiliano Pinna e Zak Kobba. L’ingresso è liber