Il Lions Club Ventimiglia piange il socio Franco Calderazzo

Camporosso. Oggi, mercoledì 10 luglio, alle ore 15,00, presso la Chiesa parrocchiale di M. Marco Evangelista in Camporosso capoluogo, si terranno le esequie di Franco Calderazzo, socio effettivo del Lions Club Ventimiglia.

Perito elettrotecnico aveva iniziato la sua carriera lavorativa come sottoufficiale della Marina Militare specializzandosi in armamenti missilistici. Aveva poi proseguito l’attività entrando come tecnico nella società telefonica SIP, dove negli anni era passato quadro e, per ultimo prima del pensionamento, funzionario. Nel Comune di Camporosso, dove abitava, per molti anni aveva rivestito l’incarico di Assessore alle attività produttive e poi di responsabile del Centro comunale della Terza Età. Era inoltre attivamente impegnato nella Compagnia stabile del “Teatru Ventimigliusu”.

Diciannove anni fa era entrato a far parte del Lions Club Ventimiglia dove aveva rivestito, tra le altre, anche la carica di Presidente. L’associazione internazionale, per il suo grande impegno verso la comunità locale, lo aveva premiato con il massimo riconoscimento del Melvin Jones Fellow. Da qualche anno, da quando era restato vedovo, erano peggiorate le sue condizioni di salute e, nonostante l’affetto e il supporto dei tantissimi amici, si è spento a Genova lunedì mattina. Lascia la figlia Barbara, che svolge la professione di Avvocato nel capoluogo ligure, e un grande vuoto in tantissime persone che avevano ricevuto molto da Lui, che lo stimavano e lo amavano.