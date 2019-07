Il dianese Niccolò Bonifazio partecipa al suo primo “Tour de France”

Diano Marina. Tra i 15 corridori italiani che partecipano al Tour de France vi è anche il dianese Niccolò Bonifazio della Total Direct Energie.

La formazione transalpina ha infatti scelto anche il giovane ciclista di Diano Marina per la battaglia lunga 21 tappe e oltre 3.400 chilometri, che andrà in scena dal 6 al 28 luglio. Sarà deputato a gettarsi nella mischia negli sprint di gruppo, con particolare preferenza alle tappe non proprio semplicissime.

Bonifazio dovrà perciò affrontare 21 tappe ricche di insidie. Partirà dal Belgio, nella capitale Bruxelles con una frazione pianeggiante di 194,5 chilometri, condita da un passaggio decorativo sul Muro di Grammont, per arrivare alla fine a Parigi.

L’elenco delle tappe: