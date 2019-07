Il consigliere Ioculano partecipa al seminario sulla cooperazione transfrontaliera a Nizza

Ventimiglia. Il consigliere provinciale Enrico Ioculano, delegato dal presidente Domenico Abbo, ha preso parte questa mattina a Nizza al seminario sulla cooperazione transfrontaliera organizzato dalla Métropole di Nizza. L’evento si è concentrato su tre workshop riguardanti litorale ed entroterra, montagna e aree metropolitane.

«L’incontro è stato particolarmente utile per mettere a fuoco le tematiche e gli obiettivi principali su cui concentrare la prossima programmazione di finanziamenti europei» afferma Ioculano. «Ritengo necessario insistere su progetti chiari, condivisi e pratici per dare risposte a mobilità, formazione e lavoro. Viviamo in un’area dalle incredibili potenzialità – continua l’ex sindaco di Ventimiglia. Da Cannes a Imperia risiedono 1milione di persone, dobbiamo superare le progettualità individuali e strutturarci sempre più legando il territorio italiano a quello francese».