Il Comune di Sanremo vuol far cassa, va all’asta Casa Serena

Sanremo. Potrebbe andare all’asta Casa Serena, la residenza protetta di proprietà del Comune situata in via Grossi Bianchi nella frazione di Poggio. L’amministrazione comunale sta lavorando per l’inserimento della struttura pubblica nel piano delle alienazioni 2020 (allegato del bilancio di previsione), motivando la scelta sulla base delle esigenze finanziarie che Palazzo Bellevue si trova a dover affrontare: servono risorse per consolidare i conti e per lanciare un piano di investimenti su fogne e asfalti.

Il valore stimato dall’ufficio patrimonio è di circa 11 milioni di euro, di cui 6,4 per l’immobile e 4,3 per l’attività di assistenza per anziani. La dismissione di Casa Serena permetterebbe al Municipio di risparmiare 700 mila euro all’anno, ovvero quanto andrebbe a rimetterci la comunità al netto dei costi di gestione di ogni esercizio.

Al contrario di quanto preventivato nel 2017, quando l’edificio fu iscritto per la prima volta nel piano delle alienazioni, poi rimosso nel 2018, l’amministrazione Biancheri conta di poter valorizzare anche la gestione finora portata avanti direttamente dai servizi sociali. La pratica dovrà passare prima all’attenzione della giunta e in consiglio comunale per il suo via libera definitivo.