Il Cervo chiede al Comune il permesso per utilizzare palestra e campetto sportivo di via Steria

Cervo. Il presidente del Cervo Fc Denis Muca ha presentato una lettera al Sindaco per chiedere il permesso di utilizzo della palestra e del campetto sportivo di via Steria per preparare gli atleti della sua società.

Lo annuncia il Cevo Fc sulla sua pagina Facebook postando una foto della lettera inviata: «Il sottoscritto Denis Muca, presidente del Cervo 2016, chiede l’utilizzo della palestra e del campetto sportivo, pertinenze del campo di calcio, al fine della preparazione degli atleti tesserati.

La società sosterrà tutte le spese per le migliorie e l’agibilità della palestra, nonché per la realizzazione di un campo a cinque in erba sintetica. I lavori saranno terminati entro 12 mesi dal rilascio eventuale della concessione da parte di codesto spettabile ente».