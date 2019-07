Il Casinò di Sanremo chiude il primo semestre al +3,3%

Sanremo. Ottima chiusura per il primo semestre del 2019. Considerando i primi sei mesi dell’anno le diverse tipologie di gioco sono in costante crescita, salvo una lieve flessione del settore slot ( -5%) riscontrata nel mese di giugno e correlata al ricco montepremi di vincite assegnate ( + € 550.000).

Le strategie messe in campo, la politica dell’accoglienza sempre più mirata, il successo dei Giochi Americani, dei tornei di Poker a livello internazionale, il gradimento delle Slot Machines di ultima generazione, hanno consolidato il trend di incremento annuale al 3,3% rispetto al 2018. “È stata un’azione corale, sulle diverse offerte di gioco, supportata da

importanti tornei di poker e da esclusivi spettacoli, che ci ha portato a questo positivo risultato semestrale”- affermano il presidente Massimo Calvi e il consigliere Elvira Lombardi . “La qualità del prodotto, teso al miglior soddisfacimento della clientela, ha contraddistinto l’offerta di gioco, di intrattenimento e di ristorazione. Il risultato raggiunto premia tutta la squadra Casinò per l’impegno profuso in questi mesi“.

Il trend annuale in crescita evidenza l’exploit del Gioco lavorato +7% e incremento costante del gioco elettromeccanico + 2,4%.

Nei Giochi Tradizionali si conferma il gioco più richiesto il Punto Banco Mini (+31%) seguito dalla Fair Roulette (+8 %) e dal Black Jack (+7%). Il gioco elettromeccanico continua a rappresentare uno dei prodotti più richiesti dell’intrattenimento del Casinò, attraverso un continuo lavoro di selezione dello stesso, attento alle esigenze della clientela. In questo ambito

si è realizzata una proposta dinamica e coinvolgente, apprezzata dagli appassionati. L’incremento annuale del Gioco elettromeccanico ha raggiunto il 2,3% con un introito di € 17,04 milioni. Questo nonostante il montepremi di vincite (superiori a € 4.999) erogate, che in sei mesi ha quasi raggiunto quota € 3 milioni, di cui €550.000 registrate a giugno. Sono state centrate da clienti provenienti dal Portogallo, dalla Spagna, dalla Francia e da tutta Italia.

La Poker Room, dopo il grande successo dell’Ipo, Italian Poker Open, con le sue tremila presenze, continua ad ospitare importanti tornei che riscuotono l’adesione di players provenienti da tutta Italia e dalla vicina Francia. Su base annuale ha introitato € 986 mila, dei quali € 444.000 sui tornei mentre € 540.000 sul Cash Game e Ultimate Poker.

Intervengono gli amministratori: “Questo primo semestre dell’anno è stato interessato da una grande operatività, premiata da rilevanti risultati. Ottimi segnali arrivano dalla Poker Room, che ha beneficiato dell’importante successo dell’Ipo, l’evento pokeristico del momento, che abbiamo fortemente voluto, perché ha costituito un ottimo transfert per riposizionarci nel grande poker internazionale. Particolarmente positiva la partnership con Texapoker, che ha permesso di ampliare lo spettro dei nostri giocatori per i tornei settimanali, per il Cash Game, per l’Ultimate poker ma soprattutto per le sfide di livello europeo. E’ questo un segmento basilare del Gaming anche per le possibili ricadute turistiche e di immagine della Casa da Gioco, che sta continuando ad implementare la sua allure di centro di intrattenimento. In questo quadro riteniamo importante il buon flusso di presenze nelle nostre sale, sia per il gioco lavorato che per quello elettromeccanico. A giugno abbiamo riscontrato il buon esito dei Giochi Americani. Il gioco elettromeccanico, che diverte anche perché assegna frequenti vincite, continua ad essere uno dei nostri punti di forza per la professionalità applicata al settore, che ci permette di presentare alla nostra clientela una proposta performante per le innovazioni sempre ai massimi livelli europei. Elemento decisivo per soddisfare le aspettative dei nostri giocatori e di quei clienti occasionali, il cui afflusso è legato alle politiche turistiche del territorio, su cui il Casinò è impegnato in sinergia con il Comune. Una finalità raggiunta attraverso le proposte d’intrattenimento di qualità, tra cui eccellono gli eventi Vip, che portano a Sanremo i protagonisti del mondo dello Spettacolo internazionale e la ristorazione”d’autore”, realizzata attraverso la partnership con Elior.”

Aggiungono: “L’azienda Casinò è strutturata per essere sempre più competitiva; possiede un importante bagaglio di professionalità capaci di creare sempre nuove strategie finalizzate al soddisfacimento della clientela. Un’azienda consolidata economicamente che può affrontare le prossime sfide e i prossimi investimenti per continuare ad essere volano economico e turistico della città e del comprensorio. Per questo risultato si è impegnata in questi anni del nostro mandato tutta la squadra Casinò, che ringraziamo.” Concludendo: ”Auguriamo una splendida estate a tutti, soprattutto a coloro

che vorranno trascorrerla visitando anche la nostra Casa da Gioco, divertendosi nelle sale e al Roof Garden.”