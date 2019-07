San Bartolomeo al Mare. «Siamo partiti in sordina, un po’ perché è la prima edizione ligure della tappa del campionato italiano under 19 – 21 e un po’ perché in Liguria il settore giovanile del beach volley è poco partecipato – fanno sapere gli organizzatori – ma nell’ultimo giorno la tappa dal 1 al 4 luglio di San Bartolomeo al Mare ha richiamato un ottimo successo di iscrizioni ovvero 24 per le donne under 19 e 16 per i ragazzi per under 21».

Gli organizzatori ovvero la Polisportiva Riviera Volley e la Gv Sport di Sanbart esprimono la loro contentezza per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. «Inoltre – spiega Beppe Privitera – siamo molto contenti per l’aspetto turistico. Infatti il 99% delle squadre è di fuori provincia e più del 80% è di fuori regione. Un risultato che ci gratifica perché evidenzia come il connubio sport – turismo funzioni.

Però rimane il rammarico sportivo che molti giovani della provincia di Imperia non siano stati stimolati a d iscriversi ad una manifestazione di caratura nazionale per confrontarsi in questo sport e crescere conoscendo nuove realtà, sicuramente un’occasione perduta per il volley e beach volley del ponente ligure.

Il tutto è organizzato con il patrocinio e contributo del comune di San Bartolomeo al Mare, ufficio Iat – circolo incontro – regione Liguria – Fipav Italia – Liguria – ponente. Le gare inizieranno oggi presso il centro sportivo con piscina Gv sport, campi al mare e centrale presso piscina, con le categorie under 19 maschile e femminile».