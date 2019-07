Imperia. Igea Banca, istituto telematico con sede legale e Direzione generale nella Capitale è lo sponsor che apparirà sulle maglie dell’Imperia calcio nella stagione 2019/2020.

L’accordo, per ora della durata di un anno, è stato siglato nei giorni scorsi grazie alla mediazione dell’ex parlamentare Eugenio Minasso, entrato a far parte dei ranghi societari neroazzurri.

«Igea Banca – si legge sul sito del gruppo – è una società per azioni che nasce nel novembre 2015 con autorizzazione Banca d’Italia ed è oggi operativa con 4 Filiali; Roma, Palermo, Catania e Bronte (CT). La compagine sociale è costituita prevalentemente da soggetti appartenenti a diversi ordini professionali, enti istituzionali e da alcuni selezionati imprenditori per un totale di circa 1.000 soci Il management di grande esperienza, proveniente da grandi gruppi bancari, unito ad un’offerta solida specializzata e personalizzata in diversi settori industriali e di mercato, rendono oggi Igea Banca un forte e sicuro referente bancario».

Al vertice della Banca siede Mauro Masi, ex dirigente della Banca d’Italia e già segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri durante i governi berlusconi del 2001 e del 2006, nonché nel 2209 direttore generale della Rai.

Di recente Igea Banca ha acquistato la Banca del Fucino attraverso una fusione inversa di Igea nello storico istituto capitolino della famiglia Torlonia. I giornali economici hanno parlato di una operazione del valore complessivo di 200 milioni di euro.

Lunedì alle 17 è previsto il raduno della squadra affidata al tecnico Alessandro Lupo in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza