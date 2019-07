Molini di Triora. Continuano le giornate di volontariato in Comune di Molini di Triora, ieri mercoledì 3 luglio si è provveduto allo sfalcio e pulizia della strada per la frazione Glori.

Un consistente gruppo di diciotto volontari armati degli strumenti necessari e di tanta buona volontà si sono dati da fare dalle prime ore del mattino; tra di loro oltre a tre operai comunali anche alcuni amministratori dei Comuni di Molini di Triora e di Montalto Carpasio (la strada oggetto di pulizia raggiunge anche la frazione di Fontanili facente parte del Comune di Montalto Carpasio) e un folto gruppo di volontari dai 32 ai 82 anni sia di Glori che di Fontanili.

Oltre la sede stradale sono state ripulite le sue adiacenze in qualche tratto anche piuttosto degradate ed un tratto dell’antica mulattiera che dal fondo valle porta alla frazione.

Al termine della mattinata di lavoro la Pro Loco locale di Glori ha offerto un piccolo pranzo a cui hanno partecipato tutti gli intervenuti, per ristorarsi dal caldo di questi giorni e per passare in allegria e serenità famigliare ancora un’ora.

Nel ringraziare tutti gli intervenuti si dà appuntamento per altre belle iniziative di volontariato al servizio delle nostre comunità.