Guida sicura conducenti senior: i consigli per viaggiare sereni

Con l’avanzare dell’età si scoprono nuove virtù, come la saggezza e il gusto per la lentezza. Quando, però, a rallentare sono i riflessi, diventa un problema perché al volante la prontezza è tutto. Esiste un’età in cui conviene smettere di guidare? La risposta è molto soggettiva: ciascuno di noi, infatti, risponde in modo diverso al passare degli anni. Inevitabilmente, però, vista, udito e riflessi tendono a ridursi, rendendo la guida più insicura. La buona notizia c’è: affidandosi alle buone abitudini è possibile migliorare il controllo e la percezione di sicurezza.

Cosa devono fare i senior che non intendono rinunciare all’auto? La prima regola è tenersi in allenamento. A tale proposito, mettersi al volante una volta ogni tanto non è consigliabile: meglio programmare dei piccoli spostamenti quotidiani per mantenere la dimestichezza alla guida. Allenarsi, poi, significa essere fisicamente attivi, ovvero praticare stretching, camminate e altri esercizi utili per l’agilità. Sostituire quando possibile l’auto con una bella passeggiata è l’ideale perché aiuta a tenere sotto controllo il tono muscolare e il peso. Attenzione anche a monitorare la vista e l’udito, sottoponendosi a controlli periodici e a controllare l’efficacia degli occhiali, delle lenti e dell’apparecchio acustico.

Oltre a mantenersi in forma, per viaggiare sicuri è importante scegliere l’assicurazione giusta, con coperture personalizzate in base alle proprie esigenze. Per sottoscrivere una polizza auto affidabile potete richiedere un preventivo per la vostra assicurazione auto su genertel.it. La compagnia propone interessanti formule di assicurazione telematica con vantaggi come il premio al rinnovo, uno sconto riservato a chi dimostra di essere un bravo guidatore. A proposito di stile di guida, una buona idea può essere quella di seguire un corso di aggiornamento in autoscuola per correggere eventuali difetti. Ovviamente, è bene anche raddoppiare la prudenza, cercando se possibile di limitare la guida alle ore diurne e alle giornate di bel tempo.

Approcciarsi alla tecnologia, infine, è importante anche per i viaggiatori senior. Il navigatore GPS, in particolare, rappresenta un supporto prezioso per orientarsi e per evitare le strade più trafficate. In attesa di veder debuttare le auto a guida autonoma, i veicoli di ultima generazione si stanno attrezzando con funzioni avanzate: pensiamo ad esempio alle segnalazioni automatiche di pericolo, al controllo attivo della velocità di marcia o al rilevamento di sonnolenza. Guidare un’auto intelligente – e in ottimo stato di manutenzione – è fonte di sicurezza: a maggior ragione per chi, col passare degli anni, si trova costretto a modificare le proprie abitudini.