Pontedassio. Il Rusty Bike Baitieri Costruzioni ieri ha gareggiato su strada con allievi ed esordienti a Rosta, mentre i giovanissimi hanno partecipato alla gara a Campo Ligure.

«Pochi bikers ma ottimi risultati – fa sapere il team – Per gli allievi corre Alassio Simone, negli esordienti ottimo 4 posto per Rolando Joann. A Campo Ligure sale sul gradino più alto del podio Ricciardi Elisabetta cat. G3. Nella categoria G5 due secondi posti per Rolando Amelie e Ferrari Valerio. Un particolare elogio va a Valerio che ha emozionato tutto il pubblico presente».