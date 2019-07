Golfo Dianese, lavori alla condotta del Roja ultimati: atteso il ritorno dell’acqua

Imperia. Si sono conclusi come da previsioni i lavori alla doppia rottura della condotta del Roja che ha interessato i tratti di via Torino a Diano Marina e di piazza Bixio nella città capoluogo. L’erogazione dell’acqua, come spiegano i tecnici di Amat, dovrebbe riprendere a tornare regolare nei prossimi minuti.

Secondo le avvertenze della società che si occupa del servizio idrico nel Golfo Dianese, l’acqua potrebbe presentarsi torbida ma ciò non dovrebbe rappresentare un rischio per la sua potabilità.

Con qualche ritardo in più il servizio tornerà a raggiungere anche le residenze poste a quote più elevate.