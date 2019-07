Gli auguri del SINAPPe a Cristina Marrè, nuovo direttore del carcere di Sanremo

Sanremo. Di queste ultime ore il definitivo avvicendamento del dirigente della casa di reclusione di Sanremo all’uscente dottor Farancesco Forntirrè subentra la dottoressa Cristina Marrè proveniente dall’area penitenziaria genovese con una buona esperienza alle spalle.

Il SINAPPe auspica una buona permanenza al nuovo dirigente e soprattutto una seria ripresa delle contrattazioni sindacali da tempo ferme e rinviate a discapito delle attese del personale di Polizia Penitenziaria di stanza alla casa di reclusione di Sanremo.

«Sono troppe le problematiche tralasciate nel tempo dall’organizzazione del lavoro al potenziamento di strumenti tecnologici in ausilio del lavoro della Polizia Penitenziaria, senza sottovalutare il sovraffollamento detenuti di questo istituto che tanto duole per le compromettenti difficoltà. Annoso il problema anche della ristrutturazione dei luoghi di lavoro dove in alcuni casi pare che il tempo si sia fermato a quel lontano 1996 anno di apertura dell’istituto, ovvio c’è molto da fare perchè poco si è fatto, ma il sinappe si augura che con la massima calma si inizino ad affrontare tutte le tematiche partendo da quelle più impellenti e rientranti nei meri diritti dei lavoratori che da tempo attendono.

Da parte di questa sigla sindacale autonoma SINAPPe va il nostro sincero augurio di buon lavoro al nuovo dirigente».