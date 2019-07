Gli appuntamenti del fine settimana dell’assessore Scajola nell’Imperiese

Imperia. Questa mattina, sabato 27 luglio, alle ore 11.30, l’assessore regionale Marco Scajola, insieme al Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, sarà a Savona, nella sede della Provincia, per incontrare gli amministratori locali e confrontarsi sui diversi temi del territorio.

Successivamente, in serata, sarà a San Bartolomeo al Mare per partecipare alla 32esima edizione del Concorso Internazionale di Esecuzione Strumentale Giovani Talenti e Premio Rovere d’Oro 2019. Un evento sostenuto dalla Regione Liguria, che raduna oltre 100 musicisti provenienti da tutto il mondo e che vedrà l’assessore regionale Marco Scajola premiare il vincitore della rassegna musicale, organizzata dal Presidente Rita Romani Arimondo, la quale riceverà dall’assessore un riconoscimento della Regione Liguria per l’impegno profuso per tanti anni nella realizzazione di questa grande e rilevante manifestazione.

Domenica 28 luglio, alle ore 10.00, sarà a Nava, presso il Forte Centrale, dove sarà officiata la Santa Messa in occasione della 28esima Festa della Croce Bianca di Pornassio. Infine, alle ore 18.00, l’assessore regionale Marco Scajola, sarà a Carpasio per partecipare alla premiazione della Corsa dei Carretti in discesa 1°Gran Premio “Valle Argentina”, manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Montalto in collaborazione con la Federazione Italiana Cart’s.