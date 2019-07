Sanremo. Nei giorni, il 20 e 21 luglio, la sezione del CAI di Sanremo ha organizzato l’escursione sul ghiacciaio, a cui hanno preso parte sia i ragazzi dell’Alpinismo Giovanile sia il gruppo dei grandi dell’Escursionismo.

La meta scelta è stata la punta d’Arbola 3235 metri, in val Formazza al confine con la Svizzera. I partecipanti sono partiti la mattina del 20 luglio da Sanremo e hanno raggiunto nel primo pomeriggio il rifugio Margaroli, dopo una tratta in seggiovia e una a piedi. Lì, in un ambiente confortevole e accogliente, il gruppo si è riposato e ha ricaricato le energie in vista del giorno seguente. Domenica mattina la sveglia è suonata alle 5 e dopo una breve colazione i partecipanti sono partiti verso la punta d’Arbola. Dopo aver percorso un lungo tratto di sentiero, e due laghi, il Vannino e lo Sruer, siamo giunti al Passo del Vannino 2754 metri, dove incomincia il grande ghiacciaio del Sabbione. Una volta indossati i ramponi, l’imbrago e il casco di sicurezza e formate le cordate è iniziata la salita. Il punto più duro, ma soddisfacente della salita è stato sicuramente quello del passaggio per il pendio inclinato di 40/45°, fino a giungere, dopo 5 ore di cammino, alla vetta della Punta d’Arbola.

Il panorama mozzafiato che si scorgeva dalla vetta, che andava dall’Oberland Bernese, al M. Bianco, al gruppo del Rosa e una miriade di vette sopra i 4000 del versante Svizzero, il sole incominciava a farsi largo tra le nuvole ha ripagato la grande fatica del gruppo, che dopo un sostanzioso spuntino, ha iniziato la discesa con il sorriso sulle labbra. Una grande esperienza per i giovani, e per i cosiddetti meno giovani, una grande avventura da ripetere sempre.