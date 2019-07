Giorgio Felici, dal Ventimiglia Calcio ai Cougars in USA

Ventimiglia. Giorgio Felici, classe 2000, promettente attaccante del Ventimiglia Calcio, partirà presto per gli USA, con destinazione i “Cougars”, squadra che milita nel campionato NCAA USA di Prima Divisione, dove lo aspetta un’importante borsa di studio alla Caldwell University, in New Jersey.

Giorgio ha tirato i primi calci al pallone nel Bordighera; qui ha giocato dai 6 agli 11 anni, per poi passare al Ventimiglia, dove ha fatto tutta la trafila nelle giovanili fino al debutto in prima squadra.

Con la prima squadra del Ventimiglia ha collezionato 54 presenze e ha realizzato 8 gol.

Ora lo aspettano un mondo completamente diverso e nuove importanti sfide, che Giorgio affronterà con la solita grande determinazione.