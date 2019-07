Sanremo. Ci scrive Graziano, un nostro lettore con la passione per la pesca in apnea: «Stiamo pescando fuori dalla secca dei Monaci nel sud ovest della Corsica su di un fondale di 30 metri assieme al mio amico David, quando vedo vicino al fondo una grande razza di almeno 2 metri di diametro, dopo una capriola silenziosa mi avvicino e noto sotto la razza due grandi code che spuntavano.

Due enormi ricciole di quasi trenta kg stavano nuotando all’ombra del grande pesce; mi avvicino senza spaventare la razza e con calma inizio a sporgermi oltre le grandi pinne e appena vedo la testa del grande carangide gli assesto un colpo subito dietro l’occhio sinistro all’altezza della branchia.

Il pesce è preso, ma non ho visto passare l’asta dall’altra parte, il rischio è di perderla, così tiro un urlo a David che pescava nei dintorni. Per fortuna mi sente e non ha bisogno di altro per capire che ho bisogno di doppiare il pesce.. finalmente arriva , sto tenendo il pesce teso ad una profondità di 25 metri ma è ancora molto forte non avendogli colpito punti vitali. Davide arriva si immerge immediatamente e finalmente dopo avergli sparato sento che finalmente il pesce è nostro. Un bel ricordo da riportare a Sanremo».

Dalle foto che Graziano ha scattato si evince che il pesce è lungo almeno un metro e 70 centimetri.