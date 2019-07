Futuro della scuola di Ventimiglia alta, Ioculano: «La maggioranza non trovi scuse di bilancio, il grosso del lavoro è tracciato»

Ventimiglia. «La maggioranza non trovi scuse di bilancio, il grosso del lavoro è tracciato. Chi amministra deve fare delle scelte e programmare i fondi. Se credono nel centro storico e nella formazione bisogna investire. Scuole nuove vs scuole fatiscenti che non supportano nemmeno nuove tecnologie. L’attuale giunta può scegliere se pensare al futuro e far diventare Ventimiglia una città moderna, votata al progresso, o trovare alibi alle promesse di Martinetto» si esprime così il consigliere di minoranza Enrico Ioculano in merito al futuro del plesso scolastico di Ventimiglia alta.