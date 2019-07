Fratelli d’Italia, Berrino: «Felice per l’amico Sartori, onorato di averlo come capogruppo»

Genova. «Sono estremamente felice per l’amico Sartori: il Consiglio regionale guadagna una persona valida e onesta che nei prossimi 10 mesi saprà dimostrare tutte le sue capacità. Sarà un onore per me avere Sartori come capogruppo. Ringrazio Matteo Rosso per il buon lavoro svolto in questi quattro anni e per avermi inserito al meglio nel complesso apparato regionale».

Così l’assessore Gianni Berrino commenta la nomina di Augusto Sartori a nuovo consigliere regionale in quota Fratelli d’Italia.