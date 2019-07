Finisce a Sanremo la fuga di Domenico Massari, il killer di Deborah Ballesio si è costituito in carcere

Sanremo. E’ finita nel carcere di Valle Armea la fuga di Domenico “Mimmo” Massari, il 54enne che sabato sera ha ucciso con cinque colpi di pistola l’ex moglie Deborah Ballesio, di 39 anni, all’interno dei bagni Aquario di Savona. Massari si è presentato spontaneamente in carcere, poco dopo mezzanotte, dicendo di essere l’assassino della donna. Aveva con sé una pistola, con ogni probabilità quella usata per uccidere l’ex moglie.

L’uomo si trova ora in stato di fermo nella camera di sicurezza dell’istituto penitenziario in attesa dell’interrogatorio del pm savonese che indaga sul caso.

Oltre a Deborah Ballesio, morta sul colpo, sono rimaste ferite altre due donne e una bambina che si trovavano all’interno del locale. In particolare: una donna di 55 anni è stata colpita da un proiettile a una gamba riportando la frattura del perone ed è stata dimessa con 30 giorni di prognosi; un’altra donna con alcune schegge in una gamba che si trova in osservazione breve al pronto soccorso e salvo complicazioni verrà dimessa in giornata; colpita di striscio anche una bambina che dopo le cure del caso è stata dimessa nel corso della notte tra sabato e domenica.