Ventimiglia. Fine settimana di gare per gli sbandieranti dei Sestieri di Ventimiglia.

Domenica 7 luglio, nella cornice di Piazza Arringo in Ascoli Piceno, si è svolto il Torneo di Qualificazione 2019 F.I.Sb., valido per la qualificazione alla Categoria A2 per l’anno 2020. I ragazzi giallorossi, nonostante qualche avversità durante la stagione si sono presentati agguerriti in piazza ed hanno portato a casa risultati inaspettati. La gara di Piccola Squadra (da 4 a 6 sbandieratori) ha visto i quattro ragazzi intemeli, Alessio, Andrea S., Luca ed Emanuele piazzarsi davanti a squadre a numero completo, portando a casa un 9° posto; per la Coppia piccola delusione dopo una stagione altalenante in punteggi e risultati, Alessio ed Andrea S. portano a Ventimiglia un amaro 11° posto; gioa pura arriva invece dal Singolo, dove un preparato ed ottimo Andrea M. sbaraglia gli avversari conquistando un meritato primo posto, guadagnando oltre alla medaglia, anche l’invito a partecipare ai campionati di A2 che si svolgeranno domenica 21 luglio in Ferrara. In combinata il sodalizio intemelio si è classificato 12°.

Prossimo appuntamento, quindi, il 21 luglio in Ferrara dove Andrea M. cercherà di conquistare la wild-card per i campionati di A1 di settembre. Gli sbandieratori ringraziano le tamburine Barbara, Francesca ed Anna che li hanno accompagnati in questa lunga e calda trasferta.