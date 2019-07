Festa Patronale della Madonna del Carmine, ingresso gratuito al Museo Civico di Diano Marina

Diano Marina. Dopo il grande successo di “Brindando con Diana” di sabato scorso l’attività del Museo Civico prosegue intensa con una settimana ricca di appuntamenti e iniziative.

Martedì 16 luglio, in occasione della Festa Patronale della Madonna del Carmine, il Marm sarà aperto straordinariamente dalle 9 alle 12; per l’occasione l’ingresso sarà gratuito. Giovedì 18 luglio, alle 21, appuntamento riservato ai più piccoli; verrà infatti organizzato il laboratorio ludico didattico per bambini “Favole al Museo”, una simpatica e divertente occasione per fare scoprire la lunga storia del nostro territorio in modo giocoso e insolito attraverso i miti e le leggende.

Sabato 20 luglio, alle 10, accompagnati dal personale scientifico dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri, sarà organizzata una visita guidata al percorso museale, che permetterà di riscoprire i luoghi, le storie e i personaggi dell’antico Lucus Bormani. Gli eventi in calendario sono stati organizzati come di consueto in stretta collaborazione con l’Istituto Internazionale di Studi Liguri e con l’Ufficio Cultura del Comune di Diano Marina, coordinato dal presidente delconsiglio Ennio Pelazza. Si ricorda infine che nei mesi di luglio e agosto il Museo sarà visitabile anche alla sera dal mercoledì al venerdì dalle 21 alle 23.

Per informazioni & prenotazioni:

Museo Civico del Lucus Bormani, Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, 18013 Diano Marina (IM), tel./fax 0183.497621, www.palazzodelparco.it, museodiano@tiscali.it, www.iisl.it.