Festa greca a Ospedaletti: l’evento che porta in provincia colori, suoni e sapori della Grecia

Ospedaletti. Arriva sul lungomare della ‘Città delle rose’ la ‘Festa greca': un evento che nasce per far rivivere i colori, i suoni, gli odori di un mercato artigianale ricco di cultura e storia Greca, con prodotti tipici del territorio. Mercatino, street food e balli folkloristici animeranno Ospedaletti dall’12 al 14 luglio, dalle 12 a mezzanotte.

«Grande spazio verrà dato ai prodotti tipici enogastronomici, valorizzando la cultura del cibo, la sostenibilità e l’educazione a km 0 – spiegano gli organizzatori – E poi, spettacoli con artisti di strada e balli fokloristici. Ci sarà spazio anche per lo street food “made in Grecia” , di qualità, con cucine on the road. Si potranno gustare le prelibatezze greche: gyros pita, souvlaky, bifteky e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre artigianali greche , in una vera e propria “food e drink experience”».