Vallebona. Fantastico esordio sabato scorso per il settore femminile di futsal della Asd Vallebona nella prestigiosa amichevole di Moneghetti contro le padrone di casa del Monaco Amf Feminine. Al termine di una grande partita, giocata con le regole del football sala Amf, è infatti arrivata una netta vittoria per 5-1.

Dopo una prima fase di studio le ragazze del team ligure hanno iniziato a farsi sempre più pericolose fino alla rete di Sheila Famà ottimamente servita da Michela Luccisano per un vantaggio di breve durata dato che su azione di calcio d’angolo era infatti Lucile Nicolas a pareggiare i conti per la squadra di casa. Il gol locale era però solo il preludio alla definitiva vittoria del Vallebona che già a fine primo tempo prendeva il largo grazie alla doppietta di Francesca Papaleo per poi chiudere i conti nella ripresa ancora con Papaleo e con Eleonora Petralia entrambe autrici di grandi giocate.

Dal canto suo il Monaco, per niente arrendevole, veniva costantemente costretto sulla difensiva dalle scorribande sulla fascia di Matilda Giusto e trovava sulla sua strada l’eccezionale prestazione difensiva di Francesca Ferrea e del portiere Eleonora Mazzulla autrice di diversi interventi decisivi per preservare il risultato fino al fischio finale.

A margine del match grande soddisfazione per Federico Lai, dirigente del Vallebona e delegato regionale ligure della Fifs, la Federazione Italiana di Football Sala che nella nostra Provincia sta trovando sempre più riscontri riguardo alle proprie interessanti proposte sportive. Già nei giorni precedenti al match di Monaco infatti diversi ragazzi del Ponente sono stati ancora una volta convocati per le amichevoli e per gli stages delle diverse categorie dell’Academy Fifs, vero e proprio bacino d’utenza della nazionale italiana.

Tabellino della Gara:

Monaco AMF Feminine vs Asd Vallebona Femminile 1-5

Monaco AMF Feminine: Prioul, Nicolas, Diaz, Beltrame, Bonnet A., Bonnet S., Fernandez Ramirez. Coach: Le Mignant – Audigier.

ASD Vallebona: Mazzulla, Giusto, Ferrea, Papaleo, Famà, Luccisano, Petralia. Coach: Federico Lai.

Arbitri: Raphael Realini – Wender Silvestre

Reti: Famà (V), Nicolas (M), Papaleo, Papaleo, Papaleo, Petralia (V).