FaceApp del consigliere Baggioli che sui social ironizza: «Ecco come sarò quando saranno completati i lavori dell’amministrazione Biancheri»

Sanremo. «Aspettando il completamento della Rotatoria alla Foce, di Piazza Borea d’Olmo oltre alla manutenzione dell’impianto fognario cittadino…». Con queste parole sta scatenando il popolo dei social il consigliere comunale di Forza Italia Simone Baggioli, tornato a criticare in maniera originale le tempistiche dei progetti dell’amministrazione Biancheri in una maniera originale, ovvero sfruttando una delle applicazioni per smartphone del momento: FaceApp.

Il programma che permette agli utenti digitali di scattarsi una foto e vedersi proiettati nella vecchiaia è stato utilizzato da Baggioli per un post ironico sulla propria pagina Facebook. I commenti di favorevoli e contrari sono garantiti.