Sanremo. Si è alzato il sipario sulla Summer Cup. Ieri sera si è tenuta l’inaugurazione ufficiale della competizione internazionale che riunisce le giovani campionesse europee nella Città dei Fiori.

Alla cerimonia d’apertura erano presenti tutte le squadre, gli allenatori, l’assessore regionale Gianni Berrino e gli assessori del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni e Massimo Donzella.

Oggi hanno preso il via le partite della fase finale della Summer Cup Under 14 femminile che dureranno per tutto il fine settimana. Le premiazioni si terranno domenica al termine delle gare.