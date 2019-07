Sanremo. L’11 luglio presso la scuola Dante Alighieri, in zona Baragallo, la Polisportiva IntegrAbili ha presentato alle autorità la realtà del centro di animazione estiva “E…state senza Barriere” e con l’occasione è stata consegnata ai bambini e ragazzi frequentanti una sacchetta realizzata in occasione dei primi dieci anni di attività dell’associazione.

Sono intervenuti all’incontro la dirigente scolastica Silvia Colombo, il prof. Nino Ioppolo, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Sanremo Costanza Pireri e la consigliera Emanuela Salimbeni in rappresentanza del Comune di Ospedaletti, assente giustificato il Comune di Taggia che ha mandato un messaggio di saluto.

Il centro che sarà attivo nei mesi di luglio e agosto e si pone come obiettivo quello di dare continuità ai progetti sportivi attuati dalla Polisportiva IntegrAbili durante l’anno se pur in una chiave ludica e ricreativa. Tutti i bambini e ragazzi, e in special modo quelli con disabilità, hanno bisogno di proseguire, anche nel periodo estivo, una certa routine quotidiana con impegni fissi e stimolanti, avere uno spazio protetto nel quale poter fare esperienze significative al di fuori del contesto familiare, sviluppare autonomie e relazioni; nello stesso tempo si vuole rispondere alle esigenze lavorative dei genitori.

Il centro è pronto per accogliere fino a 60 bambini e ragazzi con orari flessibili e adattabili alle singole necessità, i bambini speciali possono quindi proseguire le terapie riabilitative in atto senza perdere giorni di frequenza. Il programma prevede un’ampia proposta di attività: tre giornate dedicate al mare ed ai giochi in spiaggia, attività motorie e sportive nei restanti giorni, in particolare: laboratori teatrali, artistici e musicali.

I bambini e ragazzi con disabilità hanno la possibilità di frequentare 5 ore giornaliere, coadiuvati da assistenti personali. E’ stato attivato un servizio di trasporto RT con scuolabus per raggiungere la spiaggia e relativo rientro a scuola per il pranzo. Anche quest’anno è determinante la collaborazione della Polizia Penitenziaria per i trasporti Arma/Sanremo per i bambini residenti nel comune di Taggia e relativo rientro pomeridiano.

Il progetto fortemente voluto e da sempre sostenuto dal Comune di Sanremo vede la compartecipazione dei Comuni di Taggia e Ospedaletti per garantire la frequenza dei ragazzi residenti. Si ringrazia la dirigente uscente dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Ponente Silvia Colombo e tutti i suoi collaboratori, per la disponibilità del plesso

scolastico sede della scuola estiva ed i volontari che aiutano nello svolgimento delle attività.