Emergenza scuole, il Comune cerca fondi: lotta contro il tempo per spostare le classi al mercato dei fiori

Sanremo. L’amministrazione comunale le vuole tentare tutte per tentare di risolvere l’emergenza esplosa con la dichiarazione di inagibilità delle scuole Pascoli di corso Cavallotti. Per spostare le classi e i sui circa 600 studenti al mercato dei fiori, secondo un primo studio di fattibilità sottoposto oggi alla giunta comunale, servirebbero più di due milioni e mezzo di euro.

Risorse incompatibili con gli spazi di bilancio di Palazzo Bellevue e che il Comune non può fare altro che cercare di reperire altrove. E’ a questo proposito che questa mattina è stata approvata, nell’ultimo giorno utile, la richiesta di finanziamento per accedere ai fondi regionali per l’edilizia scolastica, al momento sulla base dell’eventualità che una sistemazione temporanea, almeno per il prossimo anno, possa essere proprio quella del mercato di Valle Armea.

Per settembre, infatti, è difficile ipotizzare lo spostamento delle aule in quella sede almeno per tre buoni motivi. Il primo è che i tempi stringono, mancano i soldi e, non meno importante, il mercato è attualmente in gestione ad Amaie Energia che difficilmente accetterà di prendersi una patata bollente come l’ospitalità di 300 studenti delle superiori nella propria sede.

Di pari passo, una soluzione va trovata anche per gli altrettanti alunni delle scuole medie che non vorrebbero trasferirsi in Valle Armea. Al momento, l’unica sede comunale che si potrebbe adattare in tempi celeri a scuola di fortuna rimane Villa Zirio.