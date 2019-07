Diano Arentino. La competenza messa a disposizione della pubblica utilità. Nella giornata del 30 giugno, all’interno della manifestazione Emergency Day realizzata con il patrocinio del Comune di Diano Arentino ed organizzata in collaborazione con la P. A. Croce D’Oro di Cervo/Imperia, all’interno dei vari momenti dedicati alle esercitazioni abbiamo avuto l’onore di ricevere un momento formativo dal responsabile della Scientifica della polizia di stato, Sergio Florio in forza alla questura di Imperia.

Una lezione frontale in aula, corredata da materiale proiettato di estremo interesse e supportato da nozioni sintetiche e di primaria importanza per un equipaggio che si trovi ad operare in un ambiente dove si sia consumato un crimine.

In un secondo tempo, grazie alla ricostruzione di una scena che comprendeva un soggetto ingaggiato da alcuni colpi d’arma da fuoco, il responsabile della Scientifica seguiva le operazioni di soccorso sanitario ad opera di un equipaggio della Croce D’Oro. Alcuni momenti di condivisione sulle tecniche di avvicinamento e l’approccio al paziente in modo da non arrecare o perlomeno minimizzare eventuali contaminazioni della scena.

Il tutto sapientemente guidato attraverso l’attenta descrizione al pubblico e agli operatori presenti, in una sorta di lezione a cielo aperto. Intervento dei sanitari subito seguito dal sopralluogo dell’Unità Scientifica che attraverso la descrizione delle operazioni di repertamento dell’arma (oltre alla messa in sicurezza) e la ricerca dei bossoli esplosi sulla scena ha reso possibile comprendere con maggiore attenzione le tecniche di approccio corrette.

«Un ringraziamento speciale alla grande disponibilità mostrata al corpo della polizia di stato nelle competenze dimostrate e messe a disposizione nella formazione degli equipaggi presenti», ha dichiarato Walter Graneri, responsabile dell’evento e formatore della Croce D’Oro Cervo/Imperia.